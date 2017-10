PSPV dice que "no pasaría nada" por prorrogar los presupuestos y Compromís confía en cerrar un acuerdo

Podemos acusa al Consell de "falta de valentía" para tomar decisiones y reitera que a día de hoy no va a apoyar las cuentas

El síndic del grupo parlamentario del PSPV en las Corts Valencianes, Manolo Mata, ha señalado que "no pasa absolutamente nada" por que se prorroguen los presupuestos de la Generalitat para el próximo ejercicio de 2018, mientras que el portavoz de Compromís, Fran Ferri, confía en poder llegar a un acuerdo con Podemos para sacar adelante las cuentas.Así lo han indicado ambos portavoces en atención a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts, después de que Podemos advirtiera de que "a día de hoy" no estaba en disposición de apoyar las cuentas.

Para Mata, no pasaría "absolutamente nada" y ha instado a "no sacralizar el presupuesto". "El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha demostrado que no pasa nada por que se prorroguen los presupuestos", ha dicho para pedir "tranquilidad" y recordar que los principales escollos entre el Consell y Podemos son "las personas". "Aquí se discute si podemos hacer 'x' número de viviendas al año o más", ha puntualizado.