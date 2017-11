El PSPV dice que "quedan opciones jurídicas" a Echávarri y que no pedirá su dimisión si no se abre juicio oral

El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Manolo Mata, ha afirmado que "quedan opciones jurídicas" al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y ha puntualizado que su formación no pedirá su dimisión si no se abre juicio oral.

Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, ha manifestado que si el alcalde dice que no dimite, su formación en Alicante "tomará las decisiones oportunas". "Debe cumplir el pacto. Los pactos están para cumplirlos y, si no, tiene unas consecuencias", ha advertido.

A su juicio, Alicante "no puede mantener esta situación de desastre absoluto no solo por el tema de las imputaciones, si no porque ese gobierno no está dando soluciones a los alicantinos".