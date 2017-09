El PSPV avisa a Montoro por la financiación: "No vamos a permitir ni que nos chuleen ni que se rían de los valencianos"

Los socialistas inician una campaña por toda la Comunitat para explicar las consecuencias de la infrafinanciación e infrainversión

El PSPV ha advertido este sábado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que no permitirá que "se chuleen ni que se rían de los valencianos" con la financiación autonómica, y le ha instado a que ponga en marcha "una reunión y un trabajo serio" para abordar "uno de los grandes problemas que tenemos" en la Comunitat.

Quien se ha pronunciado en estos términos ha sido el portavoz del PSPV-PSOE, Jorge Rodríguez, tras la primera reunión de la ejecutiva surgida a raíz del 13 Congreso de los socialistas valencianos, ante las palabras expresadas este viernes por el ministro, que acusó al Gobierno valenciano de "no hacer otra cosa que llorar".

Cristóbal Montoro alertaba, en la Interparlamentaria del PP que se celebrada en Alboraya (Valencia), que intentar cambiar el modelo de financiación no se hacía "a base de hacer tirones, a base de hacer declaraciones públicas todo el día o a base de llorar" y agregaba que llorar es "lo que hacen algunos políticos en esta tierra, que no hacen otra cosa que llorar, que no tienen otro discurso".