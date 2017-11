El PSOE aparca las sanciones a Montilla y Antich por no votar el 155 porque la prioridad son las catalanas

La dirección del PSOE no considera un asunto prioritario estudiar si procede sancionar a los dos senadores socialistas que se ausentaron de manera deliberada del Pleno de la Cámara Alta para no tener que votar las medidas del Gobierno para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución.

El senador Montilla se ausentó del Pleno el pasado 27 de octubre minutos antes de que comenzara la votación, que siguió por una pantalla de televisión en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta. Allí ofreció una rueda de prensa donde justificó su negativa a votar el 155 en que, en su calidad de exjefe del Govern catalán, debía actuar representando a aquellos catalanes que no están de acuerdo con la "idoneidad" de estas medidas.

Unas razones similares esgrimió Antich a Europa Press. Explicó que en su condición de expresidente autonómico no podía apoyar la intervención de una comunidad. "He preferido no votar. Reconozco que mi partido ha hecho más esfuerzo que nadie para que hubiera diálogo, que ha puesto más medios para intermediar, para que esto se arreglara con una solución sin confrontación", afirmó.