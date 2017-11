El PSOE no teme ninguna ruptura de voto entre sus diputados en la primera votación del Congreso sobre el 155

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, se ha mostrado segura de que no habrá ninguna ruptura de voto entre sus diputados ante la votación en el Pleno del Congreso de la primera iniciativa contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

El Pleno debatirá este martes una moción del PDeCAT contra ese precepto constitucional, aunque la votación no tendrá lugar hasta el próximo jueves. La dirigente socialista ha señalado que el PSOE no apoyará "en ningún caso" esa iniciativa, pero no teme que sus compañeros se salten la disciplina de voto.