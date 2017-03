El PSOE apuesta por "restaurar" el Estatut de Cataluña con reformas legislativas

Los socialistas defienden que hace falta un "cambio de actitud" hacia el diálogo y ven "atisbos de rectificar" en el PP y el Gobierno

El PSOE quiere ofrecer respuestas políticas para solucionar el conflicto con Cataluña y, para ello, apuesta por "restaurar mediante reformas legislativas" aquellos elementos del Estatut que han resultado "dañados" desde la sentencia del Tribunal Constitucional.

Ésta es una de las propuestas para resolver la crisis territorial que hacen los socialistas en la ponencia marco que ha coordinado el diputado vasco Eduardo Madina y que el PSOE debatirá el próximo sábado en Madrid. Después, será aprobada por el Comité Federal e iniciará su camino hasta el 39 Congreso del partido.

En el documento político elaborado por el equipo designado por la Gestora ocupa un papel destacado la reforma de la Constitución por la que llevan abogando los socialistas desde hace años y que, en el capítulo territorial, sentó sus bases en la 'Declaración de Granada' que pactaron PSOE y PSC en julio de 2013.

Ahora, los socialistas declaran ese documento de plena vigencia y defienden que el conflicto actual sólo se puede "encauzar" mediante "la celebración de un nuevo pacto de convivencia, un nuevo contrato que suponga la actualización del pacto constitucional del 78" construido sobre "unas nuevas bases de lealtad institucional, de voluntad de acuerdo y de respeto a la singularidad".

El documento preparado por el PSOE defiende que la salida a esta crisis no puede pasar por un referéndum en el que "solo la ciudadanía de Cataluña se pronunciará 'directamente' sobre la independencia con un sí o con un no". "Además de no resolver el problema, el derecho de autodeterminación no tiene cabida ni el orden constitucional ni en el derecho internacional", recalcan.

E insisten en que la solución es que el debate sea entre "toda la ciudadanía afectada", en el marco de esa reforma de la Carta Magna. "Es mucho lo que podemos hacer si asumimos un compromiso sincero de diálogo y la firme voluntad política de alcanzar pactos necesarios en muy diferentes terrenos", defienden.

"NO HAY SOLUCIONES MÁGICAS"

Los socialistas admiten que "no hay soluciones mágicas", pero hacen hincapié en que "lo primero" es "propiciar un cambio de actitud que conduzca al diálogo y lo sostenga". Y aseguran que "en la actualidad hay atisbos de rectificar y querer emprender ese camino desde sectores del PP y del Gobierno", así como "gestos, desde determinados ámbitos independentistas, favorables a explorar esa posibilidad".

Por eso, llama a abonar "ese espacio de encuentro" y, de manera inmediata, ofrecer a los ciudadanos "respuestas políticas que no admiten más demora". Entre ellas, el PSOE cita en primer lugar la necesidad de "frenar la dinámica conflictiva en las relaciones entre los gobiernos de España y de Cataluña" y "negociar los conflictos territoriales pendientes".

En segundo lugar, apuestan por "restaurar mediante reformas legislativas y otras medidas que no contradigan la doctrina constitucional todos aquellos elementos de autogobierno que hayan resultado dañados desde la sentencia sobre el Estatut".

También proponen abordar el diálogo sobre los 45 puntos planteados por la Generalitat, dejando fuera "obviamente" la exigencia de celebración de un reférendum sobre la secesión.

LEY DE LENGUAS

Además, quieren cambiar la política lingüística y colaborar en la aprobación por consenso de una Ley de Lenguas, "en la línea planteada por la proposición de ley recientemente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados".

Y terminan con la propuesta final de abrir un espacio de estudio y de diálogo sobre las posibilidades de una reforma constitucional consensuada por todos, en una subcomisión de estudio en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.