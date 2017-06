PSOE respetará a los territorios pero avisa de que no son direcciones "independientes" a la federal y pide lealtad

Ábalos afirma que definir Cataluña como una nación cultural "no implica consecuencias jurídicas ni políticas"

El portavoz interino del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, ha dicho que el partido respetará a los territorios pero ha avisado de que las direcciones autonómicas no serán "independientes" a la dirección federal que salga del Congreso socialista de los días 16, 17 y 18 de junio.

Ábalos ha manifestado que la nueva dirección que diseñe Pedro Sánchez estará "fundamentada en la confianza, en la lealtad y en la estrategia de trabajo" y "no en el reparto de cuotas territoriales". Los 'barones', ha declarado, deben situarse en el plano de la lealtad.

A este respecto, ha recalcado que la lealtad "no es estar callado", sino "lo contrario". "Sentirse parte exige opinar y hacer propuestas", ha dicho, incidiendo en que "el silencio se entendería mal, como desinterés, falta de colaboración o desconexión". Pero ha matizado que "no se trata de corregir o de llamar la atención", lo que, a su juicio, sucedió durante la primera etapa de Pedro Sánchez al frente del partido.

Por otro lado, preguntado por la defensa de Cataluña como una nación cultural en el programa de Pedro Sánchez, Ábalos ha precisado que ese concepto "no implica consecuencias jurídicas ni políticas". Eso sí, considera que esa concepción permite "diseñar un nuevo marco" en sentido federal.

Sobre la moción de censura contra Mariano Rajoy presentada por Podemos, Ábalos ha asegurado que el PSOE todavía no ha decidido si votará en contra o se abstendrá, y ha dicho que "esta semana se tomará la decisión".

Respecto a la posibilidad de que Pedro Sánchez acuda al hemiciclo para seguir el debate, ha apuntado que no se ha hablado, pero ha subrayado que "no es necesario que vaya" porque "no es una iniciativa" del PSOE.