El PSOE propone subir los salarios de policías y guardias civiles en 400 euros de aquí a 2020

Se niega en cambio a negociar los Presupuestos con el PP porque sus políticas económicas "no tiene nada que ver"

No obstante, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ha comparecido junto a Gómez de Celis, ha rechazado que los socialistas negocien con el PP los Presupuestos porque sus propuestas "no tienen nada que ver con la política económica del PP" y porque no pueden apoyar "unos presupuestos de recortes".