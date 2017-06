El portavoz interino del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, cree que "no hace falta" que el secretario general del partido en una Comunidad Autónoma sea también el presidente o el candidato a presidir dicho territorio: "No hace falta porque son funciones muy distintas", ha apuntado.

En declaraciones en RNE recogidas por Europa Press, el dirigente del PSOE ha apuntado que se pueden compaginar ambos cargos, pero "es mejor no utilizar las instituciones para procesos orgánicos. "El meter en el juego orgánico cosas que son de todos, no ayuda", ha manifestado.

Tras ser preguntado por la continuidad de Ximo Puig al frente del Gobierno valenciano y de la Secretaría General del PSOE en la Comunidad Valenciana, ha destacado el "gran logro" de un Ejecutivo "decente" tras 20 años de PP: "Esto hay que preservarlo y no hay que afectarlo por los procesos orgánicos", ha remarcado.

Ábalos, a quien el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propondrá como secretario de Organización en el 39 Congreso Federal de este fin de semana, ha puesto de ejemplo al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien "no es ni del partido": "No podemos decirle 'afíliese y encárguese de la Secretaría General'", ha precisado, remarcando que "no le hace falta porque son funciones muy distintas".