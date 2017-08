El PSOE dice que habrá moción de censura cuando tengan la seguridad de que saldrá adelante y ahora "no existe"

Acusa a Rajoy de reírse y de hablar de todo "menos de la Gürtel".

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho este miércoles que presentarán una moción de censura contra Mariano Rajoy cuando tengan "la seguridad" de que "saldrá adelante". Seguridad, ha señalado, que ahora "no existe". Además, ha acusado a Rajoy de "reírse" y de hablar de todo "menos de la Gürtel" en su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre el caso Gürtel y la financiación del PP.

En su comparecencia en la Cámara Baja, el presidente del Gobierno ha puesto en duda la utilidad del Pleno extraordinario y ha recordado a la oposición que la responsabilidad política que le exigen y que él no piensa "aceptar mansamente", se debe formular con una moción de censura.

Así, en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, la vicesecretaria socialista ha señalado que habrá moción cuando tengan la "seguridad" de que salga adelante. No obstante, ha dicho que no es el momento ya que el PP aprobó recientemente los Presupuestos Generales del Estado con mayoría absoluta y cuenta con el apoyo de Ciudadanos en la aprobación de leyes "importantes e incluso secundarias" que presentan en el Congreso los 'populares'. Y por tanto, esa seguridad "no existe".