PSOE, a independentistas: Cuenten a los ciudadanos que unos catalanes muy corruptos les robaron el 3% de su sudor diario

El PSOE ha reprochado este jueves a los senadores de ERC y del PdeCat que insistan en difundir mentiras "de toda índole" para presentar a España como un estado opresor donde muchos viven a costa de los catalanes y no cuenten a sus ciudadanos que "unos catalanes corruptos, muy catalanes sí, pero muy corruptos, les han robado el 3 por ciento de su sudor diario", en alusión al sistema de cobro de comisiones por contratos públicos instaurado por los gobiernos de CiU.

Tras recordar a los senadores independentistas que "son las personas y no las regiones las que pagan impuestos", les ha afeado que estén "demasiado ciegos" por la obsesión de obtener una buena bandera y no vean que ya "tienen su bandera, su lengua, su parlamento, su identidad" gracias a la organización territorial de España y "no a pesar" de vivir en este país.