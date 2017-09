El PSOE celebra que el fútbol femenino entre en La Quiniela pero cree que aún no se garantizan suficientes ingresos

El PSOE celebrado que la liga femenina de fútbol se estrene este fin de semana en La Quiniela, pero ha avisado de que el deporte de mujeres aún no recibe los ingresos suficientes y que los clubes no tienen garantizado el retorno de los beneficios.

Así, la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, lamenta que esta iniciativa de Loterías "no haya incluido la reforma del decreto que estipula el reparto de los ingresos como medida de apoyo a la profesionalización del fútbol femenino"

Para Álvarez, la inclusión de un partido en La Quiniela es una medida "insuficiente, al no garantizar el retorno de los beneficios a los clubes femeninos, lo que implica que no actúa como medida de apoyo a la profesionalización del fútbol femenino".

En este sentido, la diputada recuerda que el Grupo Socialista ya registró una proposición no de ley el 3 de julio de 2013 (que no pudo debatirse al finalizar la legislatura), en la que no solo se pedía "dar visibilidad a las mujeres futbolistas y a los clubes femeninos sino que incluía medidas más completas y justas".