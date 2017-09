PSOE promueve también una declaración institucional en Pleno para favorecer el "diálogo" en el marco de la Ley

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha anunciado este miércoles que su Grupo ha presentado una iniciativa, que pretende ser una declaración institucional, para favorecer el "diálogo" para resolver la situación política actual en Cataluña pero en el marco de la Ley y la Constitución española.

Causapié no se cierra a pactar su declaración con el Grupo Municipal de Ciudadanos, que ha presentado otra iniciativa similar, para aprobar una declaración conjunta. "Nosotros pensamos que en Cataluña hay que hablar y no buscar la confrontación. Hemos visto al PP buscar una cierta rentabilidad electoral en el conflicto. No lo compartimos, pensamos que hay que ser responsables y la responsabilidad pasa también por la generosidad del acuerdo y para eso hemos planteado una declaración institucional", ha insistido.