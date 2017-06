El PSOE andaluz quiere saber si el concepto de estado plurinacional que se ha aprobado este fin de semana en el Congreso nacional del PSOE puede suponer que haya "españoles de primera y de segunda" o si todos los españoles serán iguales "vivan donde vivan". "Es que no lo sé", ha afirmado el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.

En rueda de prensa, Cornejo ha dicho que el problema no son los calificativos o los nombres "sino lo que significa y cómo se desarrolla". "Queremos saber si se nos está hablando de que pueda haber un tratamiento fiscal, económico, jurídico o de relación; o si se está hablando de que reconocemos las singularidades, la cultura o el idioma", ha apuntado.

No obstante, ha asegurado que el PSOE-A da "confianza" a esta nueva dirección nacional y a los órganos correspondientes para su aplicación, insistiendo además en que "lo que se aprueba en un congreso es para todos los socialistas, hayamos ido con un pensamiento u otro".

"Creemos en el artículo 2 de la Constitución, en la igualdad de todos los territorios, en la singularidad, en el estado federal y en la Declaración de Granada, y no sabemos cuando se habla de plurinacional si se está hablando de que hay naciones y no naciones, cómo se llaman las que no se llamen nación, si son tres o cuatro", ha precisado.