PSOE andaluz valora que Rajoy inicie una ronda con los líderes políticos porque debe haber diálogo

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha valorado este lunes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vaya a iniciar una ronda con los líderes políticos tras los acontecimientos ocurrido ayer en Cataluña.

Cornejo no ha entrado a valorar si deben convocarse o no elecciones en Cataluña, al tiempo que ha apuntado que, mientras no haya nuevas elecciones, los interlocutores que hay tanto Cataluña como en España son los que eligieron los ciudadanos en pasados comicios.