El PSOE advierte de que si Puigdemont convoca autonómicas en el marco de la ley "no hay base jurídica" para el 155

La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha advertido este martes de que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley entonces los socialistas entienden que "no hay base jurídica" para aplicar las medidas del Gobierno para intervenir la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de la Constitución.

"Si el president de la Generalitat disuelve el Parlament y convoca unas elecciones autonómicas dentro de lo que es el régimen electoral general, es decir, dentro de la normalidad democrática y del orden constitucional, entendemos que no hay base jurídica para aplicar el 155", ha afirmado la vicesecretaria general del PSOE en rueda de prensa en el Senado, donde se ha reunido con el Grupo Socialista.

Este martes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido de que no vale con que Puigdemont convoque elecciones, sino que se necesita algo más, como que aclare si declaró o no la independencia. Además, Puigdemont tendría que precisar cuál es su voluntad de cumplir las leyes y "acatar la Constitución". "El asunto va mucho más allá que una mera convocatoria de elecciones, que es importante para el futuro, sin duda. Pero no es lo único", según Catalá.