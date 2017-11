El portavoz del PSOE en Talarrubias (Badajoz) denuncia a Juan Metidieri por "agresión, insultos y amenazas"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Talarrubias, Manuel Sánchez, ha interpuesto una denuncia contra el presidente de la organización agraria Apag Extremadura Asaja, Juan Metedieri, por "agresión física, insultos y amenazas" durante la celebración del Pleno del consistorio.

"No hice nada por seguir la discusión, no quise ponerme a su altura y lo denuncié a la Guardia Civil el pasado 1 de noviembre", ha señalado el portavoz socialista, donde ha concretado que al principio pensó en no emprender acciones legales contra el presidente de esta organización, en cambio, tras hablar con su familia, decidió que acciones de este tipo "no se podían tolerar".