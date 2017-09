La dirección del PSOE marca distancias con el texto que Susana Díaz negocia con Cs sobre Cataluña

La Ejecutiva Federal del PSOE que dirige Pedro Sánchez ha marcado este miércoles distancias con el texto que los socialistas andaluces capitaneados por Susana Díaz negocian con Ciudadanos sobre la crisis en Cataluña y que se debatirá este jueves en el Parlamento autonómico.

La iniciativa es la misma que la presentada la semana pasada por el partido de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados y que tumbaron los socialistas después de que los 'naranjas' rechazaran las enmiendas del PSOE, que pedía apoyar a los alcaldes catalanes no independentistas y apostaba por el diálogo como solución.

El PSOE andaluz, que gobierna con el apoyo de Ciudadanos, con el que acaba de pactar los presupuestos, también ha registrado enmiendas a la proposición no de ley de la formación 'naranja', que aspira a respaldar las medidas que el Gobierno y el Estado están adoptando en defensa de la legalidad en Cataluña.

Como se hizo en Madrid, los socialistas andaluces han propuesto respaldar a los alcaldes no independentistas que están sufriendo campañas de acoso, pero han renunciado a pedir a Ciudadanos que apoye la vía del diálogo, un elemento crucial para la Ejecutiva Federal, ya que pone en valor su propuesta -ya aprobada en el Congreso-- de crear una comisión para estudiar la modernización del Estado autonómico español, una vez que pase el 1 de octubre.

Desde Ferraz, altos cargos de la dirección reconocen a Europa Press que las enmiendas del PSOE andaluz no les satisfacen porque, aunque incluyen el apoyo a los alcaldes no independentistas -la mayoría pertenecen al PSC-- no incorpora la defensa del diálogo como vía de solución a la crisis catalana.