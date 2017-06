Avisa que aplicar el 155 de la Constitución con Cataluña como plantea Alfonso Guerra no acaba con el problema: "al día siguiente seguirá ahí"

El nuevo portavoz del Grupos Socialista en el Senado, Ander Gil, apuesta por asumir que España es un Estado plurinacional como Australia. En su opinión este planteamiento sería la base para articular una salida a las demandas de Cataluña y solucionar un debate que "aburre muchísimo". En una entrevista concedida a Europa Press avisa que aplicar el artículo 155 de la Constitución con Cataluña, como plantea el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, no acaba con el problema: "al día siguiente seguiría ahí".

Aclara también que el PSOE "tiene muy claro que la soberanía española reside en el conjunto del pueblo español", pero precisa que aunque en su partido son socialistas y no nacionalistas, no dejan de admitir que es necesario "buscar una vía de salida a estas demandas".

Ander Gil considera que este planteamiento de profundizar en la plurinacionalidad supone dar "un paso adelante" y ofrecer una "vía de salida a un debate que aburre muchísimo a la gente y que no lleva a ninguna solución, es el rollo que se traen Rajoy y Puigdemont, este choque de trenes y dialéctica de confrontación que no lleva a ningún lado bueno".

NO ESPERAR A ESTAMPARTE CONTRA EL MURO

Ander Gil compara esta disputa entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat con alguien que va dentro de un coche por una calle que está cortada: "¿No sería conveniente dar la vuelta nada más meterte en la calle y no esperar a estamparte contra el muro?".

Sin embargo, se muestra convencido de que "al día siguiente de su aplicación", el problema no habrá desaparecido: "seguirá ahí". En su opinión, "la aplicación dura de la ley" no va a resolver el problema de fondo. Admite, no obstante, que "es difícil hacerse un hueco con este discurso", pero cree que es "el único viable" y que con el tiempo es verá.