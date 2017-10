El PSOE apoyará mañana cambiar el Reglamento del Congreso para limitar los vetos del Gobierno a leyes de la oposición

El PSOE tiene previsto apoyar este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una propuesta de Unidos Podemos para reformar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de limitar el poder que tiene el Gobierno de vetar la tramitación de iniciativas legislativas alegando que suponen un aumento del gasto o una disminución de ingresos, una herramienta que el Ejecutivo ha utilizado ya 45 veces en esta legislatura.

En el caso de que, en el plazo de 30 días desde la publicación de la iniciativa, el Gobierno no se oponga a la tramitación, no lo haga de forma expresa y suficientemente motivada o no se refiera únicamente al ejercicio presupuestario en curso, la Mesa podrá dar vía libre a su inclusión en el orden del día para el debate de toma en consideración.