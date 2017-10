El PSOE enfatiza ante Rajoy que si Puigdemont convoca elecciones en el marco constitucional "no cabe" el 155

El presidente se revuelve contra Margarita Robles: "Lea los datos que le dan para no hacer intervenciones como la de hoy"

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha insistido este miércoles, esta vez ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "acepta la legalidad y el marco constitucional y convoca elecciones autonómicas" no cabría "ni jurídica ni políticamente" seguir adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Pero también se ha referido a otros asuntos como los 46 vetos que el Gobierno ha puesto a otras tantas iniciativas legislativas en lo que va de legislatura, la decisión del Ejecutivo de no presentar los Presupuestos para 2018 antes del 30 de septiembre, como marca la Constitución, y el compromiso adquirido por Rajoy con el líder del PSOE sobre la reforma constitucional.

NO DEL PSOE A LOS PGE

Y también ha adelantado que el PSOE no podrá apoyar un proyecto de Presupuestos que, según ha augurado, van a suponer una "enorme disminución del gasto social". "Nosotros estamos con los que lo pasan peor", ha añadido.

Rajoy le ha replicado con burlas: "Dice usted apoyar la reforma de la Constitución pero nadie en esta Cámara se ha enterado de a qué reforma se refiere"; "Nos dice que no puede votar los Presupuestos, pero no sé por qué, si no los conoce".