El PSOE no se fía de Puigdemont y le exige que aclare si se sitúa dentro o fuera de la ley

Ábalos deriva al Gobierno la responsabilidad de "interpretar" la declaración de Puigdemont y la capacidad de requerirle

En una declaración sin preguntas desde la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha interpretado que la aparente invitación al diálogo hecha por Puigdemont en su intervención en el Parlament se contradice con el manifiesto que después ha firmado junto a diputados de Junts pel Sí y la CUP, donde exigen un diálogo con España tras haber firmado una declaración de independencia, lo "que no se corresponde con el aparente tiempo muerto" presentado por Puigdemont ante el Pleno.

Ábalos ha reconocido que los socialistas han abanderado esa apuesta por el diálogo para encontrar una salida a este conflicto, pero ha dejado claro que su partido sólo pide diálogo "sobre la base del respeto a la ley". "No hay diálogo si no hay vuelta a la legalidad", ha dicho después de que una destacada dirigente del PSC como la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, elogiara la "responsabilidad" de Puigdemont por no haber declarado la independencia.