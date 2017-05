El PSOE de Pontevedra estará representado en el Congreso Federal por 16 delegados afines a Pedro Sánchez

El sector 'susanista' de la provincia renuncia a presentar candidatura tras fracasar el intento de realizar una lista de delegados que reflejase el resultado de las primarias

Finalmente, el sector que apoyó a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las primarias del pasado 21 de mayo decidió no presentar candidatura a la delegación pontevedresa luego de fracasar el intento de elaborar una lista que reflejase el resultado de las votaciones en la provincia de las elecciones a la Secretaría General del PSOE.

Según fuentes consultadas por Europa Press, los afines a Díaz, alineados con el alcalde vigués, Abel Caballero, decidieron retirar su propuesta y no participar en las votaciones. La elección de Gonzalo Caballero como cabeza de lista para la candidatura consensuada provocó que los 'susanistas' decidiesen romper con las negociaciones.

En declaraciones a Europa Press, Gonzalo Caballero ha indicado que se buscó "la integración hasta el último momento" pero "los que derribaron a Pedro (Sánchez) anteriormente planteaban un veto" hacia su persona. "Nuestra delegación considera que no se puede hacer futuro con vetos", ha apostillado.

Así, ha llamado a estar "a la altura de las circunstancias", al tiempo que ha invitado a "los cargos públicos institucionales" del PSOE de Pontevedra a "entender" la "nueva etapa" abierta en el partido. "Fallan los que no entienden el mensaje de la militancia por el cambio", ha incidido.

Sin embargo, el acuerdo para elaborar esta lista conjunta no pudo alcanzarse por, según López Font, las "intransigencias" de los 'pedristas', por lo que decidieron apartarse y no presentar una propuesta propia con la intención de no generar "división".