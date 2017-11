La 'número dos' del PSOE asegura que el PSC no hará presidenta de la Generalitat a Inés Arrimadas

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha insistido este miércoles en que el PSC no hará presidenta de la Generalitat a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y ha explicado que su formación no tiene "nada que ver" con el partido naranja que, según ha dicho, "está haciendo una política que beneficia muy poco a la sociedad catalana".

"Nosotros ya hemos dicho que no vamos a hacer presidenta a Inés Arrimadas, lo han dicho el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, porque no tenemos nada que ver con Ciudadanos", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Lastra se ha mostrado así de tajante este miércoles a pesar de que este lunes el candidato del PSC aseveró que hará todo lo posible para que no sea necesario repetir unos nuevos comicios aunque los del 21 de diciembre arrojen un Parlament fragmentado que dificulte los pactos postelectorales. Días antes, Pedro Sánchez aseguró que el PSC no haría presidente a "nadie" que "abrace" el independentismo ni las políticas de derechas.

Y Lastra ha defendido que el PSC "tiene el mejor candidato y el mejor programa" y ha afirmado que ellos son "los únicos" que pueden "superar la confrontación de bloques y de frentes que se ha generado en Cataluña". "Por lo tanto, pactaremos para que Iceta sea presidente con aquellos que apoyen el marco constitucional, pero no vamos apoyar a los independentistas y con las derechas tenemos poco que ver", ha matizado.

Asimismo, ha asegurado que "sobre la Constitución no se habla" porque "la Constitución se aplica, se moderniza y se reforma", dejando claro que las reuniones entre PP y PSOE "para evaluar el estado autonómico" tienen como objetivo la creación de una "comisión de la reforma constitucional" para una "futura reforma".

Por otro lado, preguntada por una posible moción de censura del PSOE contra Rajoy, Lastra ha respondido que "no dan los números para hablar de una moción de censura" contra un presidente del Gobierno "que hace cuatro meses sacó adelante unos Presupuestos Generales del Estado" para 2017. No obstante, ha apuntado que su formación no "descarta a futuro" presentar una moción de censura contra Rajoy porque "en política nunca se puede descartar nada".