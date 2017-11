PSOE Murcia pide reunirse con De la Serna y ADIF para conocer "cuándo dejarán los trenes de pasar en superficie"

El Grupo Municipal Socialista de Murcia ha pedido esta mañana una reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para conocer "de primera mano y de forma detallada" cuándo estará el soterramiento integral finalizado y, por tanto, "cuándo los trenes dejarán de circular en superficie y de dividir la ciudad".

Por esta razón, recuerda que "seguimos esperando desde hace meses la documentación que le solicitamos a ADIF y que, aunque nos asegura que está no nos la han hecho llegar, e igualmente seguimos necesitando el proyecto definitivo, financiación real y licitación de las obras de soterramiento, al que el PSOE no va a renunciar porque lo creemos imprescindible".

Asimismo, la portavoz socialista insiste en que "es indispensable tener toda esta información para confiar en un soterramiento real, porque de otra forma entenderemos que los anuncios de ADIF y de los gobiernos del PP en las tres administraciones no son más que golpes de efecto para acallar las movilizaciones pacíficas de los vecinos, que siempre hemos considerado muy justas".

Igualmente, Hernández asegura que, respecto del contrato complementario, "nos han informado de que tiene un plazo de ejecución de 12 meses, en cambio la fase 0 del soterramiento finalizará previsiblemente en marzo de 2020 y no sabemos si esto significa que no se cumplirán los plazos contratados o que el contrato complementario no se iniciará de manera inmediata, en el momento en que es autorizado por el Consejo de Ministros".