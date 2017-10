PSOE-A insiste en que hay que "restituir el orden constitucional" antes de abordar el "problema político" catalán

Remarca que Andalucía también aspira "al máximo autogobierno que permita la Constitución" y a "mejorar" su financiación

Por otro lado, el portavoz socialista no ha querido pronunciarse sobre lo que se debería hacer con la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decidiese convocar elecciones autonómicas anticipadas, porque, según ha indicado Jiménez, "no conocemos el detalle de los acuerdos que tomaron los grupos políticos que permitió que el Gobierno iniciara los trámites del 155 el pasado sábado".

"No nos vamos a pronunciar sobre qué habría que hacer y en qué condiciones", porque "de lo que no conocemos no queremos pronunciarnos", según ha añadido, para indicar que "esa es una materia que conocerá la dirección federal", por lo que es a ella a la que habrá que preguntarle.