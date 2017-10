PSOE-A asegura que las Fuerzas de Seguridad "no pueden ser sometidos a acoso en un estado de derecho"

El PSOE-A ha indicado este martes que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden ser sometidos a acoso en un estado de derecho" como el español, ante las últimas noticias de la situación vivida en Cataluña por agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil.

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, en rueda de prensa en Cádiz, ha asegurado que desde el PSOE solicitarán la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para conocer las instrucciones dadas a los agentes para su actuación el pasado domingo con motivo del referéndum, sobre todo tras las "escenas" vividas y que "no nos gustan nada".

Además, ha indicado que "la responsabilidad es de los mandos y no de los efectivos". En cuanto a la situación vivida por los agentes, Jiménez ha asegurado que confía en que este tipo de situaciones "no se aliente" por parte de ninguna formación y que "no forme parte de la estrategia de ningún partido"