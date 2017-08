El PSE cree que "no hay que perder ni un solo minuto" para traer las competencias pendientes a Euskadi

El secretario general del PSE-EE en Guipúzcoa y portavoz adjunto de los socialistas en el Parlamento vasco, Eneko Andueza, ha asegurado que "no hay que perder ni un solo minuto" para traer la competencias pendientes a Euskadi y ha esperado que "ese trabajo minucioso, codo con codo con el Gobierno de España, dé sus frutos lo antes posible".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha asegurado que el PSE-EE estuvo "pendiente" de la postura del PNV de apoyar la comparecencia de Mariano Rajoy en pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones por el 'caso Gürtel', "el caso más grave de corrupción que ha afectado a España, no solo en los últimos tiempos, sino en la historia de todos los partidos políticos en democracia, en este país".

A su juicio, la decisión de los jeltzales no supondrá un obstáculo para abordar las cuestiones pendientes entre los Gobiernos central y vasco. "Entiendo que no tiene que ver una cosa con la otra, dentro de la gravedad que supone que un presidente del Gobierno tenga que hacerlo porque se fuerce, por parte de la oposición (su comparecencia) y no sea 'motu proprio'", ha apuntado.