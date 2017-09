PSE-EE cree que la solución en Cataluña debe ser "política, basada en el diálogo y el acuerdo"

Andueza advierte de que los socialistas siempre estarán "del lado del gobierno de España cuando alguien intente cometer una ilegalidad"

"Democracia son mayorías y normas, no solo mayorías y no solo normas. La solución debe ser política, basada en el diálogo y el acuerdo", ha manifestado, al tiempo que ha lamentado que lo que falta en Cataluña es diálogo entre ambas partes y "parece que el choque de trenes es evidente y ambos quieren imponer su solución".

No obstante, ha reconocido que los socialistas no van a permitir que se produzca un referéndum que es "absolutamente ilegal". "El PSOE siempre estará del lado del gobierno de España cuando alguien intente cometer una ilegalidad, lo que no quiere decir que el PSOE no entienda que se trata de un error la actitud del Gobierno español ante el problema de Cataluña", ha matizado.