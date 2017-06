Alerta de que "no se dan garantías" para dar luz verde al voto electrónico

Granados también ha explicado que este martes a las 12.30 horas expiraba el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley sobre el voto electrónico, y ha dicho que su grupo no ha presentado porque entiende que la norma no debe aprobarse todavía: "No se dan garantías".