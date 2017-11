El PSC ficha para sus listas a dirigentes de las principales entidades no soberanistas

Granados hará tándem con Iceta y el grupo parlamentario se mantiene

El PSC incluirá en puestos simbólicos de sus listas electorales para las elecciones del 21 de diciembre a dirigentes de las principales entidades no soberanistas, como el vicepresidente de SCC, Àlex Ramos; el presidente de Tercera Via, Mario Romeo, y los fundadores y representantes de Tercera Via Victoria Camps, Beatriz Silva y Carme Valls.