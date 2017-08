El PSC considera que el pacto antiyihadista aúna "valores compartidos" y critica a los "meros observadores"

Critica a la CUP por su veto al Rey: "Están fuera de lugar, todos sumamos en esa manifestación"

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la diputada socialista ha criticado la postura de los partidos que han decidido no sumarse al pacto aunque ve un "buen paso" que en esta ocasión hayan participado fuerzas que no se habían sumado a esa mesa anteriormente: "Es bueno y hay que seguir en esa dirección", ha admitido.

Además, ha defendido la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de ceder la primera fila a los Mossos d'Esquadra: "No me parece mal, no tengo otro criterio mucho mejor para decidir quién tiene que encabezar o no esa manifestación".