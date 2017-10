El PSC apuesta por agotar el diálogo y no dará un "cheque en blanco" al PSOE por el 155

La portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha abogado este viernes por agotar el diálogo para encontrar una solución a la situación política catalana, y ha advertido de que, en caso de aplicarse el artículo 155, no dará un "cheque en blanco" al PSOE.

En declaraciones a los periodistas y preguntada por si el PSC asumirá la decisión del PSOE, ha afirmado: "Depende de la decisión que tome el PSOE. Lo tendremos que ver. En estos momentos no le daremos un cheque en blanco al PSOE".

Ha afirmado que el PSOE está hablando con el Gobierno central sobre el 155, pero que "no se ha tomado ninguna decisión", y ha emplazado a esperar hasta que el Consejo de Ministros decrete su aplicación, ver cuál es la intervención, el apoyo que le puede brindar el PSOE y lo que el PSC acuerda.

Ha asegurado que el PSC no apuesta por el 155: "No creemos que ni el 155 ni la DUI sean soluciones para España y para Catalunya. No apoyamos una ni la otra de momento", y ha remarcado que seguirán por la vía del diálogo hasta que se realice el pleno de Senado.