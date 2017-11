PSC y la antigua Unió sellan una alianza "por el 'seny' y el catalanismo"

Espadaler será el 'número 3' y Units estará en el grupo parlamentario del PSC

El PSC y Units per Avançar (la antigua Unió) han sellado este miércoles una 'Alianza por el 'seny' y el catalanismo" por la que varios miembros del nuevo partido se integrarán en las listas del PSC para las elecciones, con el objetivo de defender juntos una Cataluña con más autogobierno, más cohesionada y económicamente estable.

Lo han explicado en rueda de prensa el líder del PSC, Miquel Iceta, y el presidente de Units per Avançar, Oriol Molins, que han defendido que "en otras circunstancias se iría por separado a las elecciones defendiendo proyectos distintos" pero que es momento de unir fuerzas a favor del catalanismo y de recoser costuras rotas los últimos años.

Iceta ha dicho que el 'número 3' de la lista por Barcelona será con toda probabilidad el exlíder de Unió y exconseller Ramon Espadaler --la propuesta debe ratificarla el viernes el Consell Nacional-- y que habrá otros representantes de Units per Avançar, como el 'número 2' de Girona y el 3 de Tarragona y Lleida, entre otros.

Tanto el líder socialista como el de Units per Avançar han dicho que el 21-D no son unas elecciones normales pero han negado que sean un plebiscito, sino una oportunidad para "recuperar Cataluña y hacer avanzar el país, algo que solo puede hacerse desde la unidad".

Preguntado por si el PSC renuncia a crecer por la izquierda pactando con antiguos dirigentes de Unió, Iceta ha dicho que "PSC y renuncia no ligan, porque el PSC no renuncia a nada" sino que busca la máxima unión, que ahora pasa por defender el catalanismo no independentista desde todas las vertientes.