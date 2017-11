PRC dice que sin el voto de Carrancio (Cs), las enmiendas a la totalidad al presupuesto cántabro también habrían decaído

Podemos pide al Gobierno que haga "lo que sea necesario" para que el voto de un tránsfuga "no doblegue" la voluntad popular

Así, ha pedido a PRC y PSOE que si no tienen el apoyo de alguno de los tres partidos legítimamente representados en el Parlamento, "hagan un ejercicio de responsabilidad democrática y no acepten ni por activa ni por pasiva que el voto de un tránsfuga que no representa a nadie, doblegue la voluntad popular". "Si creéis en la democracia y la dignidad del Parlamento, deberíais abandonar la sala para que la votación no sea alterada por un voto tránsfuga", ha dicho.