El PPE avisa al Gobierno catalán que "la democracia está perdida si no aceptas la Constitución"

Su presidente, el alemán Weber niega semejanzas con Baviera: "Somos alemanes"

El presidente el grupo Popular Europeo (EPP), el eurodiputado democristiano alemán Manfred Weber, ha defendido este miércoles que "el fundamento de todo en la Unión Europea es el Estado de Derecho" y ha alertado de que "la democracia está perdida si no aceptas ya el fundamento de una Constitución y sus principios" en alusión a la situación en Cataluña tras la celebración de una consulta independentista al margen de la ley.

"La democracia está perdida si no aceptas ya el fundamento de una Constitución y sus principios", ha remachado. Weber ha reclamado a "todo el mundo que respete el Estado de Derecho" en Cataluña y ha rechazado todo paralelismo con la situación en la región alemana de Baviera, con una fuerte identidad propia.

"La comparación con Baviera no es aceptable. Porque en Baviera ahora estamos luchando para una representación fuerte en Berlín. Queremos defender nuestros intereses en Berlín. Somos alemanes, no hay duda de esto", ha subrayado.

NO CREAR CONFLICTOS ENTRE IDENTIDADES

"No debemos hacer un conflicto entre estas", ha zanjado, tras recordar que "algunos radicales" en las manifestaciones previas al referéndum del domingo en Cataluña quemaron "no sólo banderas españolas, sino también banderas europeas". "No es el momento de volver a construir fronteras, como con Reino Unido ahora. La idea europea va de construir puentes", ha remachado.