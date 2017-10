PPCV exige la misma rotundidad en el escrache a Oltra que en "ataques" de "camisetas con la cara de un dirigente del PP"

La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, ha reiterado la condena "absoluta" de los 'populares' al escrache que sufrió el pasado miércoles en su casa la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, pero ha reclamado aplicar la "misma rotundidad" a "otros ataques".

En declaraciones a los medios, Ortiz ha añadido este viernes que su partido echa en falta "esa misma rotundidad por parte de todos los partidos cuando se producen otros ataques no solo a políticos, sino con los familiares de guardias civiles y policía en Cataluña", informa el PPCV en un comunicado.

La 'popular' ha insistido en que "hay que condenar todo tipo de violencia venga de donde venga: de la extrema derecha, de la extrema izquierda o de un solo individuo", además de "ayudar a que no se produzca".

"Pero, sobre todo", ha advertido que el PPCV echa en falta "las condenas a los escraches sufridos por los hijos y familiares de los guardias civiles y policías estos días en Cataluña". "No me parece de recibo que dirigentes de partidos en la Comunitat Valenciana no hayan salido en tromba a denunciarlos", ha afirmado.