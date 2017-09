El PP carga contra el "juego de las sillas" de Colau, que trata de "marear a todos" para quedarse sentada

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha dicho este jueves que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es "de cabeza y de corazón" independentista y la ha acusado de estar mareando a todos y jugando al "juego de las sillas" para ver si se "queda sentada" porque "no quiere ser inhabilitada".

En declaraciones a los periodista durante la tribuna informativa organizada por Nueva Economía Fórum, Maroto ha dicho que Colau "ya no puede engañar a más barceloneses" con su postura ante la convocatoria del referéndum en Cataluña.

"No será por no advertirlo de forma pausada y serena", ha afirmado, para después apuntar: "Se dijo: 'si hay desafío, habrá una respuesta proporcional, contundente y firme' y esa respuesta que no se esperaban se está produciendo". Además, ha asegurado que el primer error de los independentistas ha sido "considerar que la respuesta del Estado iba a ser meliflua".