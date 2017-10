El PP responde a Aznar que no conviene actuar "en caliente" y llama a confiar y apoyar al Gobierno "sin fisuras"

Rechaza de plano la mediación solicitada por Puigdemont, que considera "una burda estrategia más de manipulación"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha respondido este jueves al expresidente José María Aznar que no conviene actuar "en caliente" sino con "inteligencia" y "prudencia" pero también "firmeza" ante la crisis abierta en Cataluña y ha llamado a apoyar al Gobierno "sin fisuras".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Maíllo se ha referido así a un editorial de la fundación FAES en la que se emplaza al Ejecutivo del PP a actuar ya ante el "ataque frontal" a la ley y a la democracia del presidente catalán, Carles Puigdemont, y no permanecer en la "inacción".

Ahora bien, ha querido dejar claro que Rajoy "está cumpliendo" con sus obligaciones institucionales, "no ahora, desde hace muchísimo tiempo" y, como muestra, ha enumerado algunas de las medidas que ha puesto en marcha en este sentido en los últimos años.

"El presidente del Gobierno está cumpliendo con sus obligaciones ordinarias y normales, y tiene no sólo el ánimo sino el compromiso de seguir haciéndolo", ha aseverado el dirigente 'popular, quien ha hecho hincapié en que Rajoy es "garantía" de la unidad de España.

Por ello, Maíllo ha insistido en que ante el desafío secesionista catalán "no se deben ni se pueden tomar decisiones en caliente", sino que debe actuarse desde la "prudencia" y la "tranquilidad", pero también desde la "firmeza". "No conviene actuar con estrés", ha apostillado.

Preguntado sobre la mediación solicitada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, como posible salida al choque de trenes entre su Gobierno y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Maíllo la ha rechazado de plano porque considera que "no es más que una burda estrategia más de manipulación"". "No nos podemos sentar en una misma con aquél que no reconoce ni la Constitución ni las leyes" y que, además está dividiendo "profundamente" a los catalanes a quien dice representar, ha incidido.