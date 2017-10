El PP replica a Ciudadanos que el 155 no es "el bálsamo de Fierabrás" y tendría que acompañarse de otras medidas

Hernando cree que ni la "señora" de Puigdemont sabe qué va a exponer ante el Parlament

"No puede ser que sigan empecinados en un proyecto que lleva a Cataluña a ser un territorio aún más pobre, más inestable y con más problemas cada día. Éste no es el camino", ha manifestado Hernando, antes de acusar a ambos dirigentes autonómicos de haber estado "mintiendo" durante "mucho tiempo" a los catalanes. "Aseguraron que las empresas y los bancos no se iban a ir (de Cataluña), y no es que se hayan ido, sino que ellos les han echado", ha apostillado.