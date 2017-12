El PP se reivindica como garantía de buena gestión "sin oportunismo ni insolvencia", tras el revés del CIS

En un argumentario interno, dice que hacen una "oferta política en serio" porque Cataluña necesita estabilidad y "no volver atrás"

En este sentido, subraya que con el Partido Popular la gente "no duda" porque es una formación que sabe "cómo se sale adelante". "Nos presentamos a estas elecciones para recuperar a una Cataluña más fuerte, más próspera, más libre, más justa y con más futuro", afirma.

El PP considera que se trata de "salvaguardar lo importante" y "no volver atrás" porque Cataluña "necesita estabilidad, no incertidumbre"; seguridad, no riesgos"; avanzar, en ningún caso retroceder". "España necesita más Cataluña: una Cataluña europea, cosmopolita, plural y abierta. Una Cataluña en paz. Por eso haremos una oferta política en serio", concluye.