El PP llevará en su programa incentivos fiscales para que vuelvan a Cataluña las empresas que se han marchado

La patronal catalana demandó a Rajoy este mismo miércoles un plan de choque para animar al regreso de compañías

En un encuentro con periodistas en Madrid, Albiol ha avanzado que el programa del PP incluirá "incentivos para todas las empresas", pero habrá un "programa específico" dedicado a las empresas que se han ido de Cataluña con el objetivo de que vuelvan a esta comunidad autónoma. Sin embargo, no ha especificado en qué consistirá esa prima para las compañías porque, según ha dicho, lo están terminando de cerrar.

En su discurso en esa entrega de premios de Foment del Treball, el jefe del Ejecutivo aprovechó para pedir a los empresarios que no saquen más empresas de Cataluña y les animó a hacer frente común con el Gobierno para "restaurar justos la confianza empresarial" que, según dijo, se ha "roto" en los últimos meses como consecuencia de la crisis política en Cataluña.

Un día después, el presidente de los 'populares' catalanes ha avanzado que llevará un programa específico con incentivos fiscales para que regresen las empresas que han huido de la región por la inestabilidad política y no ha descartado que el Ejecutivo del PP haga algún gesto para ayudar a que se corrija esa situación.

Además, Albiol ha afirmado que en su programa electoral -que prevén presentar la próxima semana-- van a "tocar cuestiones que ni Ciudadanos (Cs) ni el PSC se han atrevido a tocar". Sin embargo, no ha querido entrar en detalles y se ha limitado a decir que afectarán a cuestiones relacionadas con la educación y lo audiovisual.

"En algunos casos lo vamos a enviar dos veces para que la gente venga desde casa con el sobre cerrado", ha asegurado Albiol, consciente de que hay muchos ciudadanos que sintonizan con sus propuestas pero luego no se atreven a coger la papeleta del Partido Popular en los colegios electorales.

Los 'populares' sostienen que tienen una elevada masa de voto oculto que no detectan los sondeos. De hecho, Albiol ha cifrado entre el 25 y el 30% el porcentaje de ciudadanos situados en el 'No sabe, no contesta' que puede apoyar su candidatura. En las elecciones de septiembre de 2015, el PPC logró 11 escaños y confía en superar ese resultado si la participación llega al 80 o al 82% porque, según sus cálculos, movilizarán a ciudadanos que optan por la abstención en las autonómicas.