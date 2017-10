El PP ve "peripatético" la marcha de Puigdemont a Bruselas y le pide que deje de hacer el "botarate"

Replica al expresident que no se preocupe por su seguridad en España: "Los Mossos estarán para protegerle, y si no, la Guardia Civil"

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha tachado este martes de "peripatética" la marcha a Bruselas del expresidente catalán Carles Puigdemont y varios de sus consejeros y les ha pedido que dejen de hacer el "botarate". "En política se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no se puede hacer es el ridículo", ha sentenciado, parafraseando al expresident Josep Tarradellas.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha censurado que Puigdemont haya conseguido "arrastrar" el tema catalán a la comunidad internacional, tras su viaje a la capital europea, pese a que no haber encontrado en ésta "ningún" apoyo salvo el de "algunos radicales extremistas de Europa y del mundo", como el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El dirigente 'popular' considera que los movimientos del ya expresident no sólo son fruto de una "ópera bufa", sino que resultan "peripatéticos", por lo que ha pedido al antiguo Govern de la Generalitat que dejen de hacer el "botarate".

CELEBRA QUE NO VAYA A HUIR DE LA JUSTICIA

En este punto, Hernando ha reclamado a quienes han conducido a Cataluña "a la confrontación, al odio, al fanatismo y la disgregación, que paren ya", que reconozcan sus "derrotas" y que concurran a las elecciones autonómicas, que no plebiscitarias, del próximo 21 de diciembre, unos comicios, ha dicho, que se celebrarán en "libertad" y "urnas de verdad", no con "cajas de ropa sucia".

En este punto, y tras escuchar que el expresident no va a huir de la Justicia, Hernando ha admitido que se alegra de que así sea, sobre todo porque hasta ahora no ha actuado "con mucha valentía", como lo demuestra el hecho de que cerrase el Parlament, que no quisiera debatir con nadie y que llevara a sus diputados a votar en secreto, como si fueran los "héroes de silencio", una declaración de independencia de Cataluña.