El PP dice que la oposición solo busca hacerle "daño" con la comisión sobre la caja b y agotará las vías para defenderse

Maillo denuncia que hay un "popurrí total" y añade que el PP no va a participar en "ninguna ceremonia de la confusión"

En una rueda de prensa en el Congreso, Maillo ha recalcado que si este jueves no se aprueba el informe jurídico que han solicitado para acotar los límites de esa comisión, acudirán "a las instancias parlamentarias y judiciales que sea necesarias para defender la legalidad" porque, en su opinión, se están "atropellando los derechos del conjunto de los ciudadanos" con unas conclusiones que "ya están hechas".

El dirigente del PP ha insistido en que no se puede hacer una comisión de investigación "genérica" sino que hay que fijar un ámbito temporal. Igualmente, ha recalcado que debe limitarse el "ámbito geográfico y territorial" porque "no se puede investigar a otra administración pública" como el caso de Madrid. "Imagínese que sucedería si hubiera conclusiones diferentes en dos comisiones distintas", ha exclamado.

En este sentido, ha asegurado que el PP no quiere que no se investigue sino que se determine "con claridad" cuál será su ámbito de actuación para "garantizar el éxito" de la comisión. Además, ha recordado que a los comparecientes se les debe decir a qué vienen en concreto. "Es un popurrí total y una auténtica arbitrariedad", ha denunciado.

Por eso, ha dicho que el PP no va a participar "en ninguna ceremonia de la confusión" ni en "una causa general contra el PP". Al ser preguntado entonces si se platean no asistir a la comisión de investigación, Maillo ha señalado que "ahora mismo" no tienen tomada "ninguna decisión al respecto".