PP lamenta "la senda peligrosa" del Govern y cree "muy difícil" el diálogo a partir del lunes si sigue así

EUROPA PRESS

La parlamentaria del PP vasco Nerea Llanos ha lamentado "la senda peligrosa" que ha emprendido el Gobierno de Cataluña, que "se ha saltado la Ley y todos los principios democráticos", y cree "muy difícil" que, si sigue en esa posición, se pueda producir el diálogo a partir del lunes.

En una tertulia de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Llanos no cree que el 2 de octubre "las cosas cambien mucho" porque no parece que se vaya a modificar "esa cerrazón, esa irresponsabilidad del Gobierno catalán, que se ha saltado todos los principios democráticos, que se ha saltado la Ley, que ha llevado a Cataluña a una situación de absoluta ruptura entre los catalanes, de ruptura de Cataluña con el resto de España, y de saltarse hasta las propias normas dadas a sí mismos por el Parlamento catalán".

"Y a esa tesitura del Gobierno catalán no le vemos visos de que pueda cambiar. Creo que en democracia, las leyes y las sentencias judiciales pueden no gustar, pero, cuando no gustan, los leyes se cambian por los propios procedimientos que las propias leyes establecen y las resoluciones judiciales se recurren", ha apuntado.

En esta línea, ha dicho que "lo que uno no puede hacer en democracia es, por su propia voluntad, decidir que no acata la Ley y que se no responde a unas resoluciones judiciales, porque eso lleva a una senda muy peligrosa".

"Y aquí hay partidos que tienen responsabilidades de Gobierno en Euskadi que están siguiendo la senda de la ruptura y del incumplimiento de la Ley como paradigma de lo que se debe hacer en democracia, y creo que es todo lo contrario", ha manifestado.

Por ello, ha considerado que la solución es "entender el diálogo, no como 'o haces lo que yo digo, o es que no eres dialogante", como, a su juicio, hacen los dirigentes del Gobierno de Cataluña. En este sentido, ha dicho que el diálogo no es solo para que se les deje independizarse y convocar una referéndum "que los tribunales han dicho que es ilegal votar como se va a votar".

"El concepto del Gobierno catalán de democracia es pisotear los derechos civiles y políticos de la mitad de los catalanes como hicieron el 6 de septiembre en ese pleno. Así, con ese concepto de diálogo, es muy difícil", ha concluido.