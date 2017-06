En su recurso a la Mesa del Congreso pide a este órgano que delimite el ámbito temporal, material e institucional de la comisión

Además, en su nuevo escrito, solicita a la Mesa que delimite "claramente el objeto concreto y específico de la comisión", así como el ámbito temporal. Según su propuesta, éste debería circunscribirse a la presente legislatura, que arrancó en julio de 2016, ya que, alega, resultaría "ineficaz exigir responsabilidades políticas a personas que actualmente están fuera de la vida política y no ostentan cargo alguno".

No obstante, el PP señala que "no hay que obviar" que, dado que la cuestión central de la comisión es su presunta financiación ilegal, lo "coherente sería no retrotraerse más allá de la entrada en vigor de la ley de 2015 que tipificó el delito de financiación ilegal".