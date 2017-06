El PP insiste en que la investigación del Congreso sobre sus cuentas debe arrancar en 2015

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha insistido este lunes en que la investigación parlamentaria sobre la presunta 'caja b' del PP debe arrancar en 2015, que es cuando se tipificó el delito de financiación ilegal de los partidos políticos.

El PP ha pedido a los servicios jurídicos del Congreso que hagan un informe para delimitar el ámbito temporal e institucional que debe abarcar la comisión de investigación y que este órgano no empiece a trabajar hasta que este tema no esté resuelto.

Además, Bermúdez de Castro ha reiterado que la Cámara no es "un jurado popular en el que se deban establecer responsabilidades penales" ni hacer "instrucciones en paralelo", sino que debe limitarse a "mejorar la legislación" y proponer "mecanismos de prevención y alerta temprana" para evitar que casos que se hayan podido producir en el pasado no se vuelvan a repetir. "Hablar de otras responsabilidades que no sean políticas es entrar en la esfera de los tribunales", ha advertido.