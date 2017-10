El PP censura que los diputados de ERC y PDeCAT no vayan al Congreso pero no pedirá que se actúe contra ellos

EUROPA PRESS

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha censurado este martes que los diputados de ERC y el PDeCAT no acudan por segunda semana consecutiva al Pleno de la Cámara Baja, pero ha recalcado que su grupo no pedirá que se tomen medidas contra ellos por no cumplir con sus obligaciones parlamentarias.

"Sólo espero que sencillamente rectifiquen y cumplan con sus obligaciones democráticas y que respeten la soberanía nacional, porque ellos son parte de ella", ha manifestado Hernando en declaraciones a los periodistas al término de la reunión de la Junta de Portavoces.

El dirigente 'popular' ha criticado que tanto ERC como el PDeCAT hayan decidido retirar las mociones que sobre Cataluña tenían previsto llevar a debate este martes en el Pleno del Congreso. A su juicio, supone un "incumplimiento" de sus obligaciones y un "cambio de postura" que desconoce a qué responde ni cuáles son las razones.

En todo caso, el PP no se plantea reclamar ninguna medida por faltar a los Plenos. Quien sí lo ha hecho ya ha sido Ciudadanos, que ha anunciado este mismo martes que pedirá a la Mesa del Congreso que les retire el sueldo por sus reiteradas ausencias del Pleno, además de reprobarles políticamente por estos plantes.