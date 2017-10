El PP defiende que con las medidas del 155 se busca "una Cataluña libre"

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha asegurado que con las medidas que el Gobierno plantea para Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución se busca "una Cataluña libre" porque el secesionismo "ha pretendido romper España y ha conseguido romper la convivencia en Cataluña".

También ha subrayado que el debate es democracia sí o democracia no, libertades sí o libertades no, que es lo que a su juicio está en juego y no un enfrentamiento entre gobiernos o entre partidos. "Fuera de la ley existe la arbitrariedad y es lo que estamos viviendo desgraciadamente en Cataluña", ha agregado, para acusar a la Generalitat de amordazar al Parlament y vulnerar la ley.