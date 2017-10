PP, abierto a todas las medidas si hay declaración de independencia, pero antepone la unidad con PSOE y Cs

Maillo dice que el "pucherazo" certifica "la deslegitimación" de Puigdemont, con el que solo es "posible" dialogar si vuelve a la ley

Maillo, que ha admitido que el país enfrenta la situación "más compleja de la democracia", ha insistido en que cabe aún el diálogo con las instituciones catalanas si vuelven al Estatut y la Constitución y que el Gobierno está abierto a escuchar propuestas que sean legales. Según ha dicho, con quien está en la ilegalidad "no es posible" el diálogo, algo que no ve como un "condicionante" sino como un elemento básico en una democracia consolidada.

"Se habla mucho de diálogo y la pregunta que hay que hacer al señor Puigdemont es la siguiente: ¿Está usted dispuesto a volver al ámbito de la Constitución y del Estatuto de Cataluña, sí o no? A partir de ahí hay diálogo porque de lo que no va a negociar el Gobierno de España es sobre la unidad de España, la igualdad de los españoles, la ruptura de la soberanía nacional o la convocatoria de un referéndum ilegal", ha enfatizado.

En su comparecencia, el 'número tres' del PP ha expresado su apoyo a la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy "de la A a la Z" ante un "desafío" que no es al Ejecutivo del PP sino al Estado de Derecho y la democracia, por lo que "todos" deben sentirse interpelados. Y ante esa "ruptura" de la ley, se tomaron decisiones para "salvaguardar y proteger los derechos de todos" en Cataluña. "El Gobierno no se examinaba ayer, nosotros nos examinamos continuamente", ha indicado.

Maillo ha calificado la jornada de este domingo de "pucherazo", "auténtico fraude", "gran farsa" y "gran mentira", pero ha recalcado que los independentistas no han conseguido su objetivo porque en Cataluña "no ha habido un referéndum de autodeterminación".

Ante una posible declaración de independencia unilateral, ha pedido a Puigdemont que "no tome decisiones en caliente, que no van a ninguna parte", que no tienen "vuelta atrás", y que tienen consecuencias que son "evitables". Eso sí, ya ha advertido de que el Gobierno y las instituciones del Estado no van a "dar un paso atrás" y, por lo tanto, "algunos van a tener que responder ante la Justicia por las decisiones que están adoptando".